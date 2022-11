Tiago.



Do alto dos teus 21 anos, estando a dar os primeiros passos no mundo do trabalho, tens agora a possibilidade de dar testemunho da maturidade que, certamente, já adquiriste, na frequência de um curso superior.



A decisão parece óbvia, recusas a nomeação, pedes desculpa à senhora ministra, e aprofundas a tua carreira académica, tão bruscamente interrompida por esta decisão extemporânea.









