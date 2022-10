Mário Ferreira, dono da TVI, mostrou o seu barco novo. O ‘World Traveller’ foi construído nos estaleiros de Viana do Castelo e custou mais de 90 milhões de euros. A viagem inaugural foi pequena. Lisboa-Casablanca (Marrocos)-Lisboa, com paragem no porto espanhol de Cádis. Um fim de semana de 14 a 17 de outubro com muitos convidados famosos entre políticos e ex-governantes, todos amigos do empresário nortenho.









