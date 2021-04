Ex-diretor de Finanças de Lisboa 1, José Maria Pires viu o seu nome envolvido com o caso Lanalgo. A empresa de pronto a vestir faliu e o edifício da rua Augusta foi penhorado por dívidas fiscais. Avaliado em cinco milhões de euros, o imóvel acabou por ser vendido por 450 mil euros a uma empresa offshore, Tayama Investments Limited, com o OK do diretor de Finanças. A Judiciária desconfiou de todo o processo, e a então procuradora Maria ...