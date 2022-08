São mais de seis mil os candidatos que, no próximo dia 17 de setembro, vão prestar provas para tentar conquistar um dos 180 lugares de inspetores ao serviço da Autoridade Tributária (AT). Dezenas de salas em escolas e universidades vão abrir as suas portas num sábado para que se realize a prova de conhecimento que tem a duração de 2h30m.









