A semana que passou foi pródiga em desastres diplomáticos. A organização, em Lisboa da Conferência da Internacional Democrática do Centro (IDC-África) que trouxe a Portugal uma numerosa delegação da UNITA, em que para além do seu presidente, Adalberto da Costa Júnior, estava um dos filhos do falecido líder Jonas Savimbi (Rafael Massanga Savimbi), irritou profundamente as autoridades de Luanda, que ficaram particularmente melindradas com a participação de Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa.









