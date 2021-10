A TAP vai receber este ano e para o ano 1988 milhões de euros dos portugueses porque está em reestruturação. Ao abrigo desse plano (ainda em apreciação em Bruxelas), acertou contas no passado dia 14 com todos os trabalhadores que despediu utilizando, curiosamente, uma conta do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública.