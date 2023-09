Todos nós temos um Eça na voz. A utilização da imagem irreverente que António Variações utilizou para homenagear Amália Rodrigues serve o propósito de alertar as consciências para a vazia polémica que se quer criar com a trasladação do escritor para o Panteão Nacional. Mais do que a família, é o próprio homem e o seu legado que se devem respeitar.









