Ficou por vender o Bentley Continental GTC V8 Cabrio apreendido no processo em que estão envolvidos Manuel Damásio (ex-presidente do Benfica), José Veiga (ex-empresário de futebol) e Paulo Santana Lopes, irmão do ex-primeiro-ministro, Pedro Santana Lopes, no que ficou conhecido como o processo ‘Rota do Atlântico’, em que estão em causa crimes de corrupção ativa com prejuízo do comércio internacional;









Ver comentários