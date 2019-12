Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Humanidade fez um pacto com o Diabo. O Demo disse aos homens que durante milhares de anos podiam sempre melhorar o seu bem-estar na Terra. O preço a pagar seria o encurtamento da existência do próprio Planeta. O homem aceitou e agora estamos viciados no crescimento da economia.Tudo isto serve para falar da COP 25, em Madrid. A cimeira do clima que, teoricamente, acabou ontem sem qualquer tipo de compromisso, e com uma mão-cheia de boas intençõ... < br />