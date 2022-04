A Entidade Nacional para o Setor Energético (ENSE) é uma empresa pública que tem por objetivo assegurar a correta gestão das reservas estratégicas e de emergência do Estado (inclusive as reservas petrolíferas), garantindo ainda a fiscalização de todo o setor energético nacional. Desde 2020 que este organismo funciona apenas com o presidente (o Governo nunca nomeou os vogais necessários para completar o Conselho de Administração).









