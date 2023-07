A ex-Portugal Telecom, comprada em 2015 pela Altice, tem um fado negro. Barriga de aluguer no financiamento do Grupo Espírito Santo através de papel comercial da Rio Forte, é agora objeto de rapina por parte dos atuais acionistas, gestores e amigos. Comecemos por Hernâni Vaz Antunes. Foi a partir de um ‘gabinete secreto’ no edifício Picoas (sede da Altice em Portugal), sem nenhum staff de apoio e sempre fechado à chave, que montou a sua teia de empresas que teceram os negócios milionários com a operadora.









