Nas teorias que procuram explicar o facto de Ronaldo ter começado no banco, há uma que me encanta. Aquela que diz que foi castigo aplicado por Jorge Mendes por CR7 ter dito não à Arábia Saudita. Tem lógica. O ativo Ronaldo está a dar as últimas, e uma oferta de 200 milhões por ano significa pelo menos 50 milhões no bolso de Mendes.









Ver comentários