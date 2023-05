A decisão mais estruturante do País nos próximos 50 anos será a escolha do local para o novo aeroporto, seja qual for a solução que vier a ser adotada: modelo dual ou único. Faço aqui a minha declaração de interesses: acho estúpido fecharmos uma infraestrutura que temos no centro da cidade (uma vantagem competitiva em relação a outras capitais europeias) para a entregar à especulação imobiliária.









