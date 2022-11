"O poder absoluto, corrompe absolutamente", a frase de John Emerich Edward Dalberg Acton, historiador e primeiro barão de Acton, é um manifesto contra todas as prepotências do Estado e dos seus organismos.



O desafio de conversar em vez de impôr, é muito difícil em política. O governo de Costa está a sofrer com a maiora absoluta, e o primeiro-ministro tem sido um acelerador involuntário da degradação do executivo.









