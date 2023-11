No passado dia 29 (domingo) acabou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), tendo sido substituído pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). Até aqui, tudo normal. A extinção do SEF tinha sido anunciada há mais de dois anos pelo ex-ministro Eduardo Cabrita, e o culminar do processo no passado domingo foi um facto natural.









