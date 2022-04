Parece que só no próximo dia 18 a Academia de Hollywood irá decidir-se sobre o castigo a Will Smith no seguimento da ‘bofetada’ que este deu a Chris Rock na última cerimónia dos Óscares. A Academia não conseguiu ser tão célere no castigo quanto foi em impedir (nos EUA), em tempo real, que a cena da agressão fosse para o ar, mas independentemente do que venha a ser decidido, a moral da história já está conquistada, como se espera de qualquer blockbuster que põe frente a frente o ‘bem’ e o ‘mal’, o ‘herói’ e o ‘vilão’.









Ver comentários