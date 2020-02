Hélio Morais: Largar as baquetas

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.02.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Hélio Morais, dos Linda Martini e Paus, peça fundamental na engrenagem de ambos os projetos, está a gravar o seu primeiro disco a solo. O baterista vai largar as baquetas e assumir a voz e as teclas. ‘Murais’ está ser produzido no Brasil, pela mão do guitarrista e produtor dos Boogarins, Benke Ferraz, e será editado em abril.As novas canções começaram a ser trabalhadas há quase dez anos. "Desde que um piano,... < br />