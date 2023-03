‘Morrer’ na praia com vista para os Óscares

Depois de uma estreia premiada em 2022 no Festival de Cinema de Cannes e de ter passado por uma centena de festivais de cinema e arrecadado mais de 40 prémios, o filme português ‘Ice Merchants’ ‘morreu’ na praia, no Dolby Theater, em Los Angeles, na Califórnia, na 95ª cerimónia dos Óscares. Ficará, contudo, para a história, como o primeiro a ter inscrito o nome de Portugal na ambicionada lista dos nomeados para a estatueta dourada, o que mereceu elogios do Presidente da República e do Ministro da Cultura.









