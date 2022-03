O abono do politicamente correto

Quando recentemente a Walt Disney anunciou um remake de ‘A Branca de Neve e os Sete Anões’, o ator Peter Dinklage veio manifestar o seu desagrado, alegando que o filme vai voltar a promover uma "porcaria de uma história anacrónica cheia de estereótipos sobre anões".Ora, é este Peter Dinklage, ator que sofre de acondroplasia (forma de nanismo), que foi chamado para protagonizar a nova versão de ‘Cyrano de Bergerac’, e que com o seu 1,31 m, contribui agora para desvirtuar a história sobre o escritor e militar francês cuja característica física que o tornou famoso tem a ver apenas com as dimensões do seu nariz.