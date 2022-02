Conheci o José Cid há mais de vinte e cinco anos, num hotel em Lisboa, para uma entrevista. Eu era ainda um iniciante na profissão e ele já o grande Cid; eu com os meus vinte e poucos aninhos, ele já um veterano com os seus cinquenta e muitos.Quando cheguei, ele já me aguardava no lobby do hotel, sem intermediários, editoras, agentes, managers ou assessores.