É apontado como a última grande maravilha da sétima arte e a prová-lo estão as doze nomeações que o filme ‘O Poder do Cão’ recebeu para a edição dos Óscares deste ano. Muitos consideram-no um hino ao cinema contemplativo, um filme cheio de metáforas "sobre as profundezas obscuras da alma humana", um filme que desconstrói os mitos do western e que dá uma nova perspectiva às produções do género;