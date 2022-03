Ele não dá voz às suas palavra, nem goza do mediatismo ou do reconhecimento de quem as canta, mas Tiago Torres da Silva é, por mérito próprio, um dos nomes maiores da língua portuguesa. Move-se ‘apenas’ nos bastidores entregando os louros a outros, admitindo que depois de escrever, os seus textos pertencem a quem os interpreta.