Uma despedida com futuro

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 15.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas vésperas do concerto de despedida no Coliseu de Lisboa, Carlos do Carmo dizia-me que estava "preparado para morrer", que se isso, por ventura, acontecesse em palco até seria "uma morte gloriosa" ("os médicos já me disseram que a qualquer momento posso cair para o lado"), mas que o que verdadeiramente o assustava era a questão da decadência. "Não queria deixar uma imagem decadente e estragar o que fiz. As pessoas não merecem isso de mim". ... < br />