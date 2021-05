O Dia Mundial do Médico de Família assinala-se a 19 de maio. Sabemos que os elogios circunscritos a um dia servem de pouco. Mas nesta altura é da mais elementar justiça que aproveitemos para agradecer e dar visibilidade ao tanto que nos dão. As imagens associadas à pandemia são quase sempre da parafernália dos Cuidados Intensivos. Não há nenhum português que não tenha ficado familiarizado com a palavra ECMO. ...