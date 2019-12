Primeiro passo

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 12.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Na semana passada, a ministra da Saúde negou a falta de médicos no Algarve, região onde um doente espera quase 1400 dias por uma consulta prioritária de Ortopedia e 718 dias por uma consulta de Pneumologia.Aliás, o Centro Hospitalar Universitário do Algarve é recordista no recurso a empresas prestadoras de serviços e os médicos fazem mais de 223 mil horas extraordinárias. Estas declarações infelizes sofreram ... < br />