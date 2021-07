Querido agosto

Este é um verão atípico e em que não recuperámos ainda, na totalidade, a normalidade que tanto desejamos. Contudo, antecipar continua a ser não só possível, como é mesmo a melhor estratégia, defendida desde o primeiro momento pela OMS.



Não se compreende, por isso, a insistência da tutela em relegar para cada vez mais tarde decisões que são necessárias, mas que vão ser tomadas apenas no final do mês, após conhecida reunião de peritos no Infarmed, a poucos dias do mês de agosto, mês querido para as férias de muitos portugueses.