A coerência e a clareza são dois ingredientes essenciais para uma comunicação assertiva e bem-sucedida. Num contexto de pandemia, como tantos de nós temos dito, o combate ao vírus não passa só por tomar as medidas certas e em tempo adequado.É fundamental que os cidadãos percebam a fundamentação do que é decidido para aderirem. Neste momento, o plano de vacinação é o dossier mais crítico que temos na Covid-19, tanto a nível nacional como mesmo mundial, já que o SARS-CoV- 2 não conhece fronteiras. E a gestão deste dossier não se compadece com caminhos do meio.