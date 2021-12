Mensagem da Ómicron

Dezembro é, por excelência, tempo em que a palavra solidariedade ganha contornos especiais. A solidariedade faz falta à nossa sociedade nos 365 dias do ano, mas que este tempo de Natal sirva para uma maior sensibilização de que o mundo precisa de todos para vencer os grandes desafios.Nas últimas semanas, voltámos a ser confrontados com um revés no combate à pandemia, com a identificação de uma variante que nos reforçou duas coisas essenciais: a adesão à vacinação é crítica e o principal caminho para vencermos a Covid-19;