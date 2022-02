Numa emergência de saúde pública o segredo é antecipar, mas a pandemia demonstrou-nos que nunca será possível prever na totalidade o comportamento de um vírus como o SARS-CoV-2, e que basta o aparecimento de uma nova variante para as regras do jogo mudarem.Ainda assim, é com bastante certeza que podemos afirmar que nos encontramos numa nova fase, que permite um rumo diferente.