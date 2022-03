A Ordem dos Médicos, através do seu Gabinete de Apoio Humanitário, enviou para a Polónia quatro médicos que estão a dar apoio a uma iniciativa organizada pela sociedade civil, com o nome "Missão Ucrânia". Na comitiva estão três elementos com experiência em missões humanitárias e uma médica ucraniana, que exerce em Portugal, e que será vital para facilitar a comunicação.