Todos os países têm em comum o seu principal fator de coesão e prosperidade: as pessoas. Sem pessoas as ideias não avançam e as estruturas não funcionam. Esta é uma realidade em Portugal, no SNS e em todos os hospitais e unidades de saúde familiar.



É com essa consciência que reforçamos, na Ordem dos Médicos, que só teremos uma saúde forte se valorizarmos o trabalho dos médicos e dos profissionais de saúde de acordo com aquilo que são as suas competências, o seu conhecimento e a sua formação.