O 24º Congresso Nacional da Ordem dos Médicos realiza-se este fim-de-semana - 2 e 3 de abril - na reitoria da Universidade Nova de Lisboa. Vamos falar da “Medicina no Tempo Pós-Covid” e traçar cenários para 2040.Vamos projetar a medicina e a saúde do futuro. Porque se queremos que o nosso SNS se torne verdadeiramente competitivo, atraindo e valorizando os médicos com condições que acompanhem o resto da Europa, não podemos continuar a fazer o mesmo de sempre.