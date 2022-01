No último ano não mudou tudo, mas mudou muita coisa. Hoje somos inundados por milhares de novos casos de Covid-19, mais do que aconteceu no inverno passado. Mas as circunstâncias mudaram, com a pressão nos internamentos a revelar-se bem mais reduzida. Muitas vezes as notícias frisam que a nova variante, Ómicron, é menos agressiva.