Em 2017 a Ordem dos Médicos propôs que as chamadas “baixas médicas de curta duração – até 3 dias” deixassem de obrigar a uma consulta médica para atestar a doença e passassem a ser substituídas por uma declaração de honra da autoria do cidadão doente. O suporte para esta medida tinha por base a dificuldade do médico em conseguir demonstrar que um ou dois dias antes o doente tinha estado doente.









Ver comentários