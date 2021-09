Numa altura em que o Vice-Almirante e a sua equipa terminam a missão a que se propuseram no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, não podia deixar de expressar publicamente o meu agradecimento e admiração pelo trabalho desenvolvido. Henrique de Gouveia e Melo personifica um exemplo de liderança, não só pela determinação com que levou a bom porto a concretização da meta de termos praticamente 85% da população vacinada, mas pela humildade e forma aberta com que ouviu os médicos e os outros profissionais que estão no terreno e que concretizam este plano, em particular nos centros de vacinação.