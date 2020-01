Gabinete homeopático

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.01.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A situação, infelizmente, não é nova. Mas nas últimas semanas assistimos a uma escalada da violência contra os profissionais de saúde, em particular médicos. Estes crimes devem ser obviamente condenados, mas isso é o mínimo que se espera de todos nós e mais ainda do Ministério da Saúde (MS).É necessário e urgente que a tutela e as autoridades judiciais vão mais longe perante ... < br />