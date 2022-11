Os anos passam e os problemas persistem nos vários serviços de urgência. No Inverno a situação nas urgências hospitalares é, em geral, mais crítica. Mas é assim todos os anos. Os doentes com sintomas respiratórios e aqueles com descompensação de doenças crónicas dominam os Invernos. O que falta fazer para mitigar esta situação crónica?









