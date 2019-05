Justiça em risco

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.05.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Cerca de 70% dos lugares para médicos especialistas de Medicina Legal do quadro do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) estão por preencher.Só esta frase é suficiente para qualquer pessoa perceber a gravidade do problema. Mas o Ministério da Justiça continua a fazer orelhas moucas aos sucessivos alertas e denúncias que têm sido feitos, não tendo sequer respondido a um pedido de reuniã... < br />