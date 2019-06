Parto difícil

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 27.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nas últimas semanas ficámos a saber que, no entendimento do Ministério da Saúde (MS), este país não é para grávidas.Pelo menos a julgar pela leviandade com que a tutela assumiu que encerrar rotativamente os serviços de urgência externa de quatro maternidades de Lisboa era uma solução para resolver a escassez de médicos – esquecendo-se de equacionar o impacto que esta medida pode ter na seguranç... < br />