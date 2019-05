As pessoas que todos os dias frequentam o nosso Serviço Nacional de Saúde (SNS) sabem que, mesmo com constrangimentos, temos médicos de grande qualidade. Quem está no terreno reconhece, contudo, que as unidades de saúde estão desnatadas em várias vertentes, dos recursos humanos aos equipamentos. Isso tem impacto ...

Exclusivos CM Este artigo é exclusivo para Assinantes Correio da Manhã ouAssine 1 mês por 1€. Se já é Assinante, faça o seu login Para ler TODOS OS EXCLUSIVOS CM de hoje por 0.60€ + IVA



ou

UTILIZE O Obtenha o seu código de acesso com uma simples chamada telefónica Assine agora o Correio da Manhã Digital (tal como é impresso em papel, veja exemplo Acesso integral ao Correio da Manhã ePaper

Acesso ilimitado a todo o site do Correio da Manhã.

Todos os exclusivos, opinião e análise da edição em papel. Saiba mais