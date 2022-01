Uma morte é sempre de lamentar. Mas a perda de um menino de seis anos é um momento ainda mais trágico e que merece toda a solidariedade e respeito para com uma família que recebeu a notícia que nenhum médico quer dar e que nenhum pai está jamais preparado para receber. É com estupefação, e sobretudo com muita tristeza, que vejo um aproveitamento deste caso, nomeadamente em termos de redes sociais, para vender o medo e semear a dúvida sobre a relação entre este óbito e as vacinas contra a Covid-19.