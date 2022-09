Nos 43 anos do SNS, vale a pena recordar e enaltecer o papel essencial que os médicos e os profissionais de saúde têm tido na defesa do acesso a cuidados de saúde de qualidade para todos os doentes. Obrigado.



Quando o SNS atravessa uma situação crítica, o anúncio de um novo ministro da Saúde (MS), com experiência técnica e política, deixa um sinal de esperança para o tratamento do SNS.









