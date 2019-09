Tempos de desespero

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.09.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

No Hospital de Vila Real um doente com prioridade considerada normal espera 1894 dias por uma consulta de urologia e 1008 dias por uma consulta de angiologia e cirurgia vascular. A espera por uma cirurgia vascular ascende aos 805 dias e ultrapassa um ano na urologia. Estes são alguns números do estado real do Serviço Nacional de Saúde.Aliás, foi esta semana publicado o Relatório Anual de Acesso aos Cuidados de Saúde nos Estabelecimentos ... < br />