Vacinação órfã

A vacinação contra a Covid-19 não é uma mera medida de combate à pandemia. É a medida central e a arma pela qual tanto ansiámos. Desvalorizar a importância da fase que atravessamos, de administração conjunta das terceiras doses da vacina contra a Covid-19 com a imunização contra a gripe, é arrastar o país para mais uma crise – crise essa que terá impacto na capacidade de tratar doentes infetados por SARS-CoV-2, mas também nos doentes com outras patologias respiratórias ou com outras doenças que continuam a existir e que o poder político parece desprezar.