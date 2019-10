Vacinas salvam

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 31.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Numa altura em que, infelizmente, tanto palco se tem dado à pseudociência e ao que não tem validade científica – nomeadamente com a inclusão das terapêuticas alternativas na Lei de Bases da Saúde – é fundamental contribuir para um aumento da literacia em saúde. Foi com esse objetivo que esta semana me associei à diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, fazendo a vacina contra a gripe.As vacinas ... < br />