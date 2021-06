Na estratégia militar, existem alguns princípios gerais que contribuem decisivamente para o sucesso. Um dos mais importantes consiste na utilização, com o maior vigor, de todas as forças disponíveis, para se alcançarem os objetivos estabelecidos. Com efeito, nos confrontos bélicos, a moderação dificulta a consecução dos objetivos.No futebol, não é diferente e, agora que Portugal está...