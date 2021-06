No séc. V a.C., o historiador grego Tucídides identificou os três principais fatores envolvidos na guerra: o medo, a honra e o interesse – uma proposição válida, cerca de 2500 anos depois.Também no futebol estes são três fatores determinantes. O medo, que no futebol deve ser sobretudo respeito, destina-se a evitar excessos de confiança. A honra liga-se ao brio que deve envolver a representação de um ...