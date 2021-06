Na guerra, mais do que em qualquer outra circunstância, as coisas têm potencial para acontecer ao contrário do que se espera. Nos teatros de operações, as forças militares encontram-se permanentemente sujeitas a um fluxo intenso de informações (umas verdadeiras, outras falsas) e a erros provocados por medo, negligência, precipitação ou exaustão. Nestas circunstâncias, somente com enorme determinaçã...