A Rússia é uma ditadura. Putin um ditador. Uma das características das ditaduras – e dos ditadores – é a ausência de preocupações com o próximo. Para quem controla todos os setores de atividade de um país, a tomada de decisões depende apenas de um fator: a sua vontade.Pelo contrário, nas democracias, o bem comum e o bem-estar da comunidade, mesmo que sob determinada perspetiva ideológica, é o que guia – ou deve guiar – as lideranças políticas e as respetivas decisões.