A pandemia e a guerra fizeram-nos esquecer a ameaça que durante tantos anos foi a principal preocupação europeia em termos de segurança. Hoje, parecem distantes aqueles dias em que perante um qualquer incidente a primeira pergunta que se fazia era "é um atentado?"



O colapso – mas não erradicação – do Estado Islâmico na Síria e no Iraque retirou o terrorismo jihadista do nosso quadro mental.









